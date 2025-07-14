°ð³À¸ãÏº¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#80¤¬13ÆüÊüÁ÷¡£#80¤Ç¤Ï¡¢¡ØÎáÏÂ¤Î¿·À¤Âå¡ª2À¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÂç½¸¹ç¡ª¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÂçÏ¢È¯SP¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤³¤È³á¸¶ÍºÂÀ¤ÎÌ¼¡¦³á¸¶³ð½í¡¢²¬ÅÄ·½±¦¤ÎÂ©»Ò¡¦²¬ÅÄÎ´Ç·²ð¡¢Æ£²¬¹°¡¢¤ÎÌ¼¡¦Å·æÆÅ·²»¤é¥¤¥±¥á¥ó¡õÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î2À¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Âç½¸·ë¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿Æ¤ÎÁÇ´é¤òË½Ïª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯Ì¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¥¿¥¤¥à¡×¤Î³Û¤ò¹ðÇòÀ¾¾ë½¨¼ù