20Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ø»²µÄ±¡Áªµó¡Ù¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢¸©Æâ¤ÎÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖÅêÉ¼¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡× 13Æü¡¢¿·³ã»Ô¸ÅÄ®¤ÇÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¼ã¼Ô¤Î¼Ò²ñ»²²è¤òÌÜ»Ø¤¹NPOË¡¿Í¡Ö¥É¥Ã¥È¥¸¥§¥¤¥Ôー¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Î»²±¡Áª¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢10Âå¤¬33.95%¡¢20Âå¤¬33.01%¤ÈÂ¾¤ÎÇ¯Âå¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »²²Ã¼Ô¤é¤Ï¡¢ÅêÉ¼½ê¤ÎÊý¸þ¤ò¼¨¤·¤¿´ÇÈÄ¤ò»ý¤Ã