Photo: ¤Ë¤·¤ä¤Þ¤¢¤ä¤« ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÂçÊ³È¯¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡ÈÂçÉ÷ÎÌ¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡É¡£È±¤ò´¥¤«¤¹»þ´Ö¤¬°µÅÝÅª¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤Æ½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ã¤ÆÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊØÍø¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬½Ð¤·¤Å¤é¤¤¡Ä¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢5