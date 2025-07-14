Photo: ¾®Êë¤Ò¤µ¤Î¤ê ¤â¤Ï¤ä¤³¤ì¤Ï¥­¥ã¥ó¥×¥®¥¢¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡© ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Ãî»É¤µ¤ì¡£¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¤È²°³°¤Ç¤Î³èÆ°¤¬Áý¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ä¥Ä¤é¤Î³èÆ°¤â³èÈ¯¡£²¿¤«¤·¤é¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡ª ¥¢¡¼¥¹¥Î¡¼¥Þ¥Ã¥È ¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó 999±ß Amazon¤Ç¸«¤ëPR ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¥³¥Á¥é¡£¤Ê¤ó¤È¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤È¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢¥³¡¼