¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï7·î11Æü¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤Î2025Ç¯¾åÈ¾´üÁí³ç¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¡û¾åÈ¾´ü¤ÏÌó250Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¤Ï¡¢"¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤òºÇ¤â¤ª¥È¥¯¤Ë¤¹¤ë"¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢²ñ°÷¥é¥ó¥¯¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ª¥È¥¯¤ÊÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ä¡¢ÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÇÛ¿®¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±Å¹¤Ø¤ÎÍèÅ¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯1·î¤«¤é6·î¤Î¿·µ¬¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤ÏÌó250Ëü¥À¥¦