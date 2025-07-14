»²±¡ÈæÎãÂåÉ½¤ÎÁªµó²ñ¤Ï14Æü¡¢ÎëÌÚ½¡ÃË»á¤Î»²±¡µÄ°÷¼­¿¦¤ËÈ¼¤¦·ç°÷Êä½¼¤Î¤¿¤á¡¢ÎëÌÚ»á¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î2019Ç¯ÈæÎãÌ¾Êí¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¸µ½°±¡µÄ°÷Èë½ñ¤Î·¬¸¶µ×Èþ»Ò»á¤Î·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤ò·è¤á¤¿¡£15Æü¤Î´±Êó¤Ë¹ð¼¨¸å¡¢ÅöÁª¤Î¸úÎÏ¤¬È¯À¸¡£Ç¤´ü¤Ï28Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢°ÛÎã¤ÎÃ»¤µ¤À¤¬¡¢ºÐÈñ¤Ê¤ÉÌó199Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£»²±¡»öÌ³¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºß¿¦Æü¿ô¤äµ¬Äê¤Ë±þ¤¸¡¢ºÐÈñ¤äÄ´ºº¸¦µæ¹­ÊóÂÚºßÈñ¡ÊµìÊ¸ÄÌÈñ¡Ë¡¢´üËö¼êÅö¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡£