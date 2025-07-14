¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/14¡ÛÍò¤ÎÁêÍÕ²íµª¤¬¡¢NHK¤Î¿·¤¿¤Ê¼«Á³ÈÖÁÈ¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¡ÈNHK¼«Á³ÈÖÁÈ¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¡¢Äê»þÈÖÁÈ¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬Íè¤¿¡ª¡Ù¤Î¤Û¤«¶²Îµ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃ½¸ÈÖÁÈ¤Ë¤âÅÐ¾ì¡¢º£¸å¤â ¡È¼«Á³¤ÎÊª¸ì¡É¤òÅÁ¤¨¤ëÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍò4¿Í¡¢³èÆ°µÙ»ß¸å¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½¸·ë¢¡ÁêÍÕ²íµª¡¢¡ÈNHK¼«Á³ÈÖÁÈ¤Î´é¡É¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¼«Á³¡¦Æ°ÊªÈÖÁÈ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿ÁêÍÕ¤À¤¬¡¢º£¸å¤Ï¡ÈNHK¼«Á³ÈÖÁÈ¤Î´é¡É¤È