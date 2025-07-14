¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/14¡Û³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ç¤Ï¡¢7·î19Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NEXZ¡Ê¥Í¥¯¥¹¥¸¡Ë¤Î¡ÖNEXZ LIVE TOUR 2025 ¡ÈOne Bite¡É¡×¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNEXZ¡¢Á´°÷¶âÈ±¤ÎÅÁÀâµé¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈäÏª¢¡NEXZÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¡¢À¸ÇÛ¿®·èÄêÆ±¸ø±é¤Ï¡ÈNEXZ¤À¤±¤ÎÎ¹¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢Á´¹ñ15ÅÔ»Ô18¸ø±é¤ò½ä¤ëNEXZ½é¤ÎÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜ