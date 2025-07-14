¡ÖTiA and Sakura Japanese Choir¡×¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´ÊÆ¥´¥¹¥Ú¥ëÂç²ñ¡Ø¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥´¥¹¥Ú¥ë¥Õ¥§¥¹¥È2025¡Ù¤ÇÆ²¡¹¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ TiA and Sakura Japanese Choir  ¡ÖTiA and Sakura Japanese Choir¡×¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´ÊÆ¥´¥¹¥Ú¥ëÂç²ñ¡Ø¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥´¥¹¥Ú¥ë¥Õ¥§¥¹¥È2025¡Ù¤ÇÆ²¡¹¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¿ÍÊ¸²½¤Îº¬´´¤È¤â¸À¤¨¤ë¥´¥¹¥Ú¥ë²»³Ú¤ÎËÜ¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¥Á