¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î?²øÊª?¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥­¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Ø¤Î?Äï»ÒÆþ¤ê?¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÀèÈ¯Åê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¿äÁ¦¤Î?¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÏÈ?¤Ç£±£±ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤ÎÂÐÌÌ¤À¡£Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½Ð¿È¤Î¥¹¥­¡¼¥ó¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¤Î¤¢