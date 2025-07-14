¼Â»Ü´ü´Ö¡§7·î14Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û Amazon¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー¡×¤Î½ªÎ»¤¬¡¢ËÜÆü7·î14Æü23»þ59Ê¬¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ Wacom¤Î±Õ¥¿¥Ö¡ÖWacom Cintiq 16 FHD¡×¤ä¡¢XPPen¤Î¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢Fire¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥êー¥Àー¡ÖKindle Scribe Notebook Design¡×¡¢Apple Pencil¤Ê¤É¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ä°ûÎÁ¿å¡¦¥Óー¥ë¤Ê¤É¤â¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ