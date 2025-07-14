½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î14ÆüÉÕÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï53°Ì¤«¤é49°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÆâÅçË¨²Æ¡Ê°ÂÆ£¾Ú·ô¡Ë¤Ï73°Ì¡£1°Ì¤Ç¥Ù¥é¥ë¡¼¥·½Ð¿È¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥µ¥Ð¥ì¥ó¥«¡¢2°Ì¥³¥ê¡¦¥¬¥¦¥Õ¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¥¤¥¬¡¦¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤¬3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë