ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©¤Èº£¸å¤Î±«¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊ¡»³¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£´ØÅìÉÕ¶á¤Ë¤ÏÂæÉ÷5¹æ¤ËÈ¼¤¦±À¡¢¤Þ¤¿¡¢¶å½£ÉÕ¶á¤Ë¤ÏÇ®ÂÓ¤Î¶õµ¤¤ò»ý¤ÄÄãµ¤°µ¤ËÈ¼¤¦±À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂç±«¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤Îº£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ç¤¹¡£º£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ´ØÅì¤ÎÅì¤òÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÅìËÌ¤ÎÅì¤òËÌ¾å¡£¤¢¤¹¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤Ø¤È¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£±è´ßÉô¤Ç¤ÏË½É÷¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±«¤ÈÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤äÅìËÌÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«