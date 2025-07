チャットAIの普及により、AIを心理療法(セラピー)に活用する事例が増加しています。しかし、そんなAIセラピストには精神疾患を持つ患者を差別したり、危険な反応を示したりする可能性があることが明らかになりました。[2504.18412] Expressing stigma and inappropriate responses prevents LLMs from safely replacing mental health providershttps://arxiv.org/abs/2504.18412Study warns of ‘significant risks’ in using AI