ÃÏ¿Ì¤¬Â³¤¯¼¯»ùÅç¸©½½ÅçÂ¼¤Î°­ÀÐÅç¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°8»þ32Ê¬¤´¤í¡¢¿ÌÅÙ4¤ÎÃÏ¿Ì¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£½½ÅçÂ¼¤ÇÀè·î21Æü°Ê¹ß¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿ÃÏ¿Ì¤Ï2000²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½½ÅçÂ¼¤Ç¤Ï¤­¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Ë65¿Í¤¬Åç³°ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¼¤ÏÈòÆñ¼Ô¤¬Åç¤Ëµ¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¡¢¡Ö¿ÌÅÙ4°Ê¾å¤¬5Æü´Ö´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£