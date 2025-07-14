¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î³«¤±¤¿·ê¤ò¸«»ö¤ËËä¤á¤¿¡ª¡Ö¤ä¤Ã¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¡Á¡Á¡×»Å»öÃç´Ö¤È¤½¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¡£¾Ð´é¤ÎÃæ¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÈè¤ìµ¤Ì£¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÅÄÃæÆ·¥¢¥Ê¡Ê28¡Ë¤À¡££··î£¹Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÅ·²¦½§¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ìÅì²»³Úº×2025¡Á²Æ¡Á¡×¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÆ±²»³ÚÈÖÁÈ¤Ï¡Ç14Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ìÅì¤ÎÂç·¿²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£Á°È¾¡¢¸åÈ¾¤Î£²Éô¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ­Ç°¤¹¤Ù¤­Âè°ì²ó