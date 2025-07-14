ÂæÉ÷¤Ï15Æü(²Ð)¤Ë¤«¤±¡¢´ØÅì¤ÎÅì¤òËÌ¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤ÎÄÌ²á¤ËÈ¼¤¤¡¢14Æü¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤Ç¡¢±è´ßÉô¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚCG¤Ç¸«¤ë¡Û¤°¤º¤Ä¤¤¤¿Å·µ¤¤¬Â³¤¯º£¸å¤Î±«¤ÎÍ½ÁÛ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤Î°ìÆü¤Ë ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ßÆî´ØÅì¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤Î°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î³¤±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌ´ØÅì¤âÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£