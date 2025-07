外国への干渉を可能にするため、SNSのX(旧Twitter)がアルゴリズムを操作した疑惑があるとして、フランス当局が捜査を開始しました。2025-07-11 - CP X.pdf(PDFファイル)https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2025-07/2025-07-11%20-%20CP%20X.pdfFrance is investigating X over foreign interference, while an MP also criticizes Grok | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/07/11/france-is-inves