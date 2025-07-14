14ÆüÄ«¡¢Âç·¿¥¯¥ëー¥ºÁ¥¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤¬Ê¡²¬»Ô¤ÎÇîÂ¿¹Á¤Ë½é¤á¤ÆÆþ¹Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£È¬ÌÚºÚ·î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Öº£¡¢ÇîÂ¿¹Á¤ËÂç·¿¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Î¡ØÈôÄ»Ⅲ¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡× 20Æü¤Ë½¢¹ÒÍ½Äê¤Î¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤Ï¡¢Á´Ä¹230¥áー¥È¥ë¡¢¾èµÒ¡¦¾è°÷¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½1200¿Í¤ÎÂç·¿¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Ç¤¹¡£ ÆüËÜ¤Î¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢½ÅÌý¤ä·ÚÌý¤Î¤Û¤«¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤LNG¡á±Õ²½Å·Á³