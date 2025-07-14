¾­´ý³¦¤ÎÁá»Ø¤·ÃÄÂÎÀï¡ÖABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×Í½ÁªB¥ê¡¼¥°¡¦2°Ì·èÄê1²óÀï¡¢¥Á¡¼¥àÅ·É§ ÂÐ ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¤¬7·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¾­¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿µÜÅè·òÂÀ»ÍÃÊ¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼ÂÐ·è¤ÇÌ¾¿Í3´ü¤Îº´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡Ê37¡Ë¤Ë¾¡Íø¡£Æ²¡¹¤¿¤ë»Ø¤·²ó¤·¤ò¸«¤»¤¿µÜÅè»ÍÃÊ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤â¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÇØÃæ¤¬Âç¤­¤¯¸«¤¨¤ë¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÇØÃæ¤ËÃíÌÜ¡©ÂÐ¶ÉÃæ¤ÎµÜÅè»ÍÃÊ²á¹ó¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥È¡¼¥Ê¥á