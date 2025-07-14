¤ª¤È¤È¤¤¡¢ÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤¿ËÌ³¤Æ»ÆîÉô¤ÎÊ¡ÅçÄ®¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤®¡¢¸·²üÂÖÀª¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»Ê¡ÅçÄ®¤Î½»Âð³¹¤Ç¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤Îº´Æ£¸¦¼ù¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤®¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¤±¤µ¡¢»ùÆ¸¤é¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤ä¶µ°÷¤ËÉÕ¤­¤½¤ï¤ìÅÐ¹»¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¯5»ùÆ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡Ö¤­¤Î¤¦¤ÎÌë¤Ë¤â¡Ê¥¯¥Þ¤¬¡Ë½Ð¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÊá¤Þ