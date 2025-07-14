Àè·î29Æü¤Î¹â²¬»ÔÄ¹Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿½ÐÄ®¾ù¿·»ÔÄ¹¤¬¤­¤ç¤¦¡¢»ÔÌò½ê¤Ë½é¤á¤ÆÅÐÄ£¤·¡¢¿¦°÷¤ä»ÔÌ±¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç»ÔÀ¯¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÄ®¿·»ÔÄ¹¤Ï¡¢ËüÍÕÀþ¤ÈÅÌÊâ¤Ç¹â²¬»ÔÌò½ê¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÀª¤Î»Ù»ý¼Ô¤ä¿¦°÷¤Î½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿È¤Î°ú¤­Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤³¤Î¤¢¤È½ÐÄ®»ÔÄ¹¤Ï¡¢´´Éô¿¦°÷¤òÁ°¤Ë·±¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÄ®»ÔÄ¹¡Ö¿¦°÷¡¢»ÔÌ±¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¹â²¬»ÔÀ¯¤òÃ´¤¤¤¿¤¤¡×½ÐÄ®¾ù»ÔÄ¹¤Ï¹â²¬»Ô½Ð¿È¤Î60ºÐ¡£¹â²¬»ÔÄ¹Áªµó¤Ë