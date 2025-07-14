º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¼«ºî16bit CPU¤Ç 16bit¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥óOP ±éÁÕ¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Á¤§¤ê¡¼¤¿¤¯¤¢¤ó¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£16bit¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó ANOTHER LAYER¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡Ö65535¡×¤òNAND¤À¤±¤Çºî¤Ã¤¿¼«ºî16bit CPU¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£﻿¼«ºî16bit CPU¤Ç 16bit¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥óOP ±éÁÕ¤·¤Æ¤ß¤¿¼«ºîCPU¤Ç²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿¡È±é