Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¤ÎµÊÃãÅ¹¡ØàÝàê¥Ï¥È¥ä¡Ù¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¦ÀõÁð¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤êÐÊ¤à98Ç¯¤ÎÎò»Ë²¿¤Æ¹µ¤¨¤á¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤À¤í¤¦¡£¤½¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤á¤Ð¤½¤Î»ØÀè¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¡£¤¿¤Ã¤¿º£¾Æ¤­¤¿¤Æ¤Î¶Ì»Ò¾Æ¤­¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê²¹¤«¤¯¡¢¥Ï¥à¤Ï¤ä¤ä¿É»Ò¤¬¸ú¤¤¤¿¥â¥À¥ó¤ÊÌ£ÉÕ¤±¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¦¡£ÀµÄ¾¤ÊÌ£¤À¤Ê¤¢¤È¤â»×¤¦¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥µ¥ó¥É650±ß