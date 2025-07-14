ËÜµ¤¤¬¤¹¤®¤ë¡ªºÂ³Ø¡Ä¤Ê¤ó¤È3»þ´Ö¡ª°ËÃ°¶õ¹ÁÆâ¤Ë¤¢¤ëJAL¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î³ÊÇ¼¸Ë¤Ç¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê°ìÈÌ¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÄ¶¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÀ°È÷¹ÖºÂ¡×¡£¤½¤Î¡ÈÇ»Ì©¡É¤µ¤Ï¡¢JAL¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ°È÷»Î¤¬¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö³Ð¸ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¾éÃÌº®¤¸¤ê¤ËÏÃ¤¹¤Û¤É¤Ç¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£JAL¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¶¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÀ°È÷¹ÖºÂ¡×¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¾è¤ê