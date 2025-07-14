Åì±Ç¤Ï¡¢Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö(TTFC)¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼ formation lap »ÏËö²° ¥ª¥Ö ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼(¡á»ÏËö²°oG)¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤ò7·î13Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ËÜºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤òµ­Ç°¤·¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥´¡¼¥ª¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹VS¥´¡¼¥ë¥É¥Ä¥¤¥«¡¼¡Á²¶¤¿¤Á¤¬±§Ãè°ì¤Î·»Ëå(¤­¤ç¤¦¤À¤¤)²°¤À!¡Á¡×¤ò¡¢8·î3Æü¸áÁ°10»þ¤è¤êTTFC²ñ°÷¸«ÊüÂê¤Ë¤ÆÇÛ¿®·èÄê¡£¡Ø»ÏËö²°oG¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÆÁ»³½¨Åµ(¿ÜÅãÂçæÆ¡¿¥´¡¼¥ª¥ó¥´¡¼¥ë¥É Ìò)¡¢¿ùËÜÍ­Èþ(¿ÜÅãÈþ±©