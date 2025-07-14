©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 先週から「おはよう朝日です」に、月～木曜日で出演させていただいています。 5時台の芸能コーナーと外からのお天気コーナーを担当しています