¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤ª¤Ç¤«¤±¤ï¤ó¤³Éô¤Ç¤¹¡ª ¡Ö¸¤¤È¤ª½Ð¤«¤± #Âçºå1Çñ2Æü¥â¥Ç¥ë¥³ー¥¹¡×¤Î¤´¾Ò²ð¡ª º£²ó¤Ï¡¢Âçºå¤é¤·¤¤¥°¥ë¥á¤ÈÎò»Ë¡¢ìÔÂô¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢Âçºå¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤¯¤Ð¤êËþµÊ¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£ ¥â¥Ç¥ë¥³ー¥¹¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏCHOCO¤Á¤ã¤ó¡Ê@choco.grm¡Ë¤Ç¤¹¢ö CHOCO¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¤Ê¥ì¥Ýー¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¤½¤ì¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ë¥³ー¥¹¤Î¤´¾Ò²ð¤Ç¤¹¡ª¥Þ¥Êー¤ò¼é¤Ã¤Æ°¦¸¤¤È¤ª¤Ç¤«