°Õ³°¤È¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ªÀ¤³¦¤ÎÍ­Ì¾¤Ê·úÃÛÊª¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¾ì½ê¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£¡Ö¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥ï¥Ã¥È¡×¤É¤³¤Ë¤¢¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¡©°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£¹ñÅÚÌÌÀÑ¤ÏÆüËÜ¤ÎÌó2Ê¬¤Î1¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢²¦¹ñ¡×¤Ç¤·¤¿¡ª¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢²¦¹ñ¡×¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥ï¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë²¦Ä«¤Î²¦