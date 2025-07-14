Æü¶ä¤¬¶âÍ»»Ô¾ì¤Îº®Íð¤ò²óÈò¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¶ä¹Ô¤«¤éÇã¤¤¼è¤ê¡¢ÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤¿³ô¼°¤ÎÇäµÑ¤òÁ´¤Æ´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤¬14ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¶âÍ»ÉÔ°Â¤¬·Ú¸º¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ2016Ç¯¤«¤éÇäµÑ¤òÂ³¤±¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÌò³ä¤ò½ª¤¨¤¿¡£