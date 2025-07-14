USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.478.098.518.42 1MO10.458.088.358.20 3MO10.147.708.467.92 6MO10.077.588.827.98 9MO10.007.559.078.07 1YR9.977.569.258.17 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.678.858.09 1MO9.609.468.30 3MO9.589.418