¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³Þ°æ¿®Êå»á¡Ê62¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å1»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬6Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹­»á¡Ê52¡Ë¤È¸µ½÷À­¼Ò°÷¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÆÃÈÖ¡Ö¸¡¾Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¡ÁÈ¿¾Ê¤ÈºÆÀ¸¡¦²þ³×¡Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£³Þ°æ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù