¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/14¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¡¢9·î1Æü¤ËJapan 1st Single ¡Æ»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡Ç¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛILLIT¡¢Á´°÷¹õÈ±¥Ü¥Ö¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¢¡ILLIT¡¢9·î1Æü¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼2024Ç¯¤Ë×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯ÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖMagnetic¡×¤ä¡ÖAlmond Chocolate¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ëILLIT¡ÊYUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¡Ë¤¬¤¤¤è¤¤¤èÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡Æ»þ¤è»ß