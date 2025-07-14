¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£15Ëü¿ÍÆ°°÷Í½Äê¤Î8¼þÇ¯¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅÈ¯É½¡ª ¡áLOVE¤¬¡¢2·î¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê9Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡Ø¡áLOVE ARENA TOUR 2025¡Ö～Timeless Tales～¡×¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ò7·î12Æü¡¦13Æü¡¢Í­ÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£ ËÜ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤ÏÄÉ²Ã¸ø±é¤â´Þ¤á¡¢Á´5ÅÔ»Ô12¸ø±é¤Ç¡¢¹ç·×Ìó11.5Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·