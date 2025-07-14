【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「（春に続き）夏にもちゃんとふたりで突入できたっていう。うれしかったな。二回目」（松村北斗）「季節をたくさん超えられたらうれしいね」（高橋海人） 高橋海人（King & Prince/高ははしごだかが正式表記）と松村北斗（SixTONES）が共演する丸亀製麺の新TVCM 『カイトとホクトのうどーなつ日和』の夏・予告篇が7月15日・ 7月16日の2日間、そして新TVCM 『夏だ！ハワイだ
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