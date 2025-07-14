É÷´Ö½Ó²ð¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¡¢11Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾åÎø¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢²ñ¼Ò°÷¡¦½½¾ò¿ý¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤¬40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÁ°¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¥ê¥¹¥È¡×¤ò10ºÐÇ¯²¼¤Î¥¤¥±¥á¥óÉô²¼¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¡Ê¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë¤Ë¶öÁ³¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2¿Í¤Ç¥ê¥¹¥È¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¾å»Ê¡õ¥¤¥±¥á¥óÉô²¼¤ÎÇ¯¤Îº¹¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¥Þ¥ß¥¿