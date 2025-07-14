2021Ç¯4·î1Æü»Ü¹Ô¤Î¹âÇ¯Îð¼Ô¸ÛÍÑ°ÂÄêË¡¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¸ÛÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½¢¶È³ÎÊÝ¤¬´ë¶È¤ÎÅØÎÏµÁÌ³¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄêÇ¯¸å¤âÆ¯¤¯°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÆ¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¡×¤È¡Ö¶ÐÌ³±äÄ¹À©ÅÙ¡×¤Î¤É¤Á¤é¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î¡ÖºÆ¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¡×¤È¡Ö¶ÐÌ³±äÄ¹À©ÅÙ¡×¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ÎÆ³Æþ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹âÇ¯Îð¼Ô½¢¶È³ÎÊÝÁ¼