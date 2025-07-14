ÎÏ»Î¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¶¥¤¦¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÁêËÐÂç²ñ¤¬12Æü¡¢Îë¼¯»Ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Îµ»½ÑÎÏ¤ä¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤è¤¦¤È¡¢ËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£12Æü¤ÏÅì³¤Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Éô³èÆ°¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥Èºî¤ê¤ËÎå¤à¹â¹»À¸¤é¸©Æâ³°¤«¤é72¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁêËÐ¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÎÏ»Î¤òÅ´À½¤ÎÅÚÉ¶¤Î¾å¤ÇÀï¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î