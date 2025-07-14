º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÂè76²ó¤¬7·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó±é¤¸¤ëÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¬ÌÚ¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¿ÍÊª¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¬È¬ÌÚÌò¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ­»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯6·î13Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡öº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡Á