OpenAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤Ï¡¢OpenAI¤¬2025Ç¯7·îÃæ¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ìÅÙ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë°ÂÁ´À­¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÌµ´ü¸Â¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OpenAI delays the release of its open model, again | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/07/11/openai-delays-the-release-of-its-open-