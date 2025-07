OpenAIのサム・アルトマンCEOは、OpenAIが2025年7月中に予定していたオープンモデルのリリースを延期すると発表しました。このオープンモデルはすでに一度リリースが延期されていますが、アルトマンCEOは「さらなる安全性を検証するため、リリースを無期限に延期する」と述べています。OpenAI delays the release of its open model, again | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/07/11/openai-delays-the-release-of-its-open-