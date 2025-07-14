¡ãÂçÁêËÐ¼··î¾ì½ê¡ä¡þ½éÆü¡þ13Æü¡þÌ¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¾×·â¤ÎÈ±·¿¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼·ã¤·¤¤°ìÈÖ¤ÇËë²¼ÎÏ»Î¤Îñþ¤¬¤Û¤Ä¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹¤¤È±¤ÎÌÓ¤¬¸åÆ¬Éô¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¿â¤é¤µ¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤È±·¿¡×¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤À¡×¡Öñþ¤ÎÍð¤ìÊý¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËë²¼¸Þ½½ËçÌÜ¡¦°Â·ÝÇµ»³¡Ê¹âÅÄÀî¡Ë¤ÈËë²¼»Í½½¶åËçÌÜ¡¦²¤»³ÅÄ¡Ê