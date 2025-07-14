¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤¬´Ú¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Î°µÅÝÅª¤ÊÎÎ°è¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤ËK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Ë¤â¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢IVE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÈK-POP¤Î°Ò¸·¤òÆ±»þ¤Ë¹â¤á¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë»²²Ã¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ËèÇ¯¿Ê²½¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿¿¤Î»Ñ¤ò¾Ú