ÊÆ·³²Å¼êÇ¼´ðÃÏ¤Î»ÊÎá´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥®¥ã¥ì¥â¥¢½Ú¾­¡á14Æü¸áÁ°¡¢²­Æì¸©ÊÆ·³²Å¼êÇ¼´ðÃÏ¡Ê²­Æì¸©²Å¼êÇ¼Ä®¤Ê¤É¡Ë¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¶õ·³Âè18¹Ò¶õÃÄ¤Î»ÊÎá´±¤Î¸òÂå¼°¤¬14Æü¡¢´ðÃÏÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£´Ú¹ñÀ¾Éô¤Î·²»³´ðÃÏ¤ÎÂè8ÀïÆ®¹Ò¶õÃÄ»ÊÎá´±¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥®¥ã¥ì¥â¥¢½Ú¾­¤¬¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÍÞ»ßÎÏ¤òÃÛ¤­¡¢ÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ÍÞ»ß¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï²Å¼êÇ¼´ðÃÏ¤ÈÆüËÜ¤ò¼é¤êÈ´¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¸òÂå¼°¤Ë¤ÏºßÆüÊÆ·³»ÊÎá´±¤Î¥¹¥Æ