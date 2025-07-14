µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Â¬¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Â¬¾ðÊóµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢14ÆüÌë¡Á15ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÅì³¤ÃÏÊý¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°½Å¸©¤Ç¤Ï14ÆüÌë¡Á15ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¤È´ôÉì¸©¤Ç¤Ï14ÆüÌë¡Á15ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ç¤Ï14ÆüÌëÃÙ¤¯¡Á15ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×