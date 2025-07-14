９日、国務院新聞弁公室が開いた「第１４次５カ年規画の質の高い達成」に関する第１回記者会見に臨む国家発展改革委員会の鄭柵潔主任。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京7月14日】中国国家発展改革委員会の鄭柵潔（てい・さんけつ）主任はこのほど、国務院新聞（報道）弁公室が開いた「第14次5カ年規画（2021〜25年、十四五）の質の高い達成」に関する第1回記者会見で、地域の協調型発展が「十四五」期間に大きな成