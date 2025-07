多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのダヒョンと俳優のジニョンがW主演を務めるノスタルジック・ラブストーリー映画『You Are The Apple of My Eye(英題)』が、邦題『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』として、8月8日より東京・新宿ピカデリーほか全国で公開される。それに先立って、本編映像と場面写真が9日、公開された。【場面写真】ダヒョンとは全く逆の役柄を熱演!ジニョン今作が映画初出演・初主演となるダヒョン