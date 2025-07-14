¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹Í³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤ò¤ª¤¤¤·¤¯ÀÝ¼è¤Ç¤­¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¥¸¡×3ÉÊ¤ò6·î26Æü¤«¤é¿·È¯Çä¤·¤¿¡£¸ø¼°ÄÌÈÎ¡Ö¤ªÆÏ¤±¥µ¥¤¥È¡×¡¢Æ±¼Ò¸ø¼°¤Î³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¢Yahoo¡ªÅ¹¡¢amazon¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£°ìÉô¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤âÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¥¸¡×3ÉÊ¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»É·ã¡¢°û¤ó¤À¸å¤Ë¹­¤¬¤ë²¹¤«¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£Ç»½Ì²Ì½Á¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢¤ê¤ó¤´¿Ý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼«Á³¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤­¤ê¤È°û¤ß