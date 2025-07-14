39ºÐ£³»ù¤ÎÊì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Æ©ÌÀ´¶ÇÐÍ¥¤Î¾å¸ÍºÌ¡Ê39¡Ë¤¬10Æü¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡ÖMidday Reverie¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¡¢13Æüµª°Ë¹ñ²°½ñÅ¹¡Ê¿·½É¡Ë¤Çµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾å¸ÍºÌ¤¬£±£³£°¼þÇ¯£Ð£Ò ¡Ö»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥À¡¼¤Ï¿åÂå¤ï¤ê¤Ç¤¹¡×¼Ì¿¿½¸¤ÎÏÃ¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤À¤ó¤Ï¿ô»ú¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀáÌÜ¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤âºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ËÁ¸±¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤