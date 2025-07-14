¡ãÂçÁêËÐ¼··î¾ì½ê¡ä¡þ½éÆü¡þ13Æü¡þÌ¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¤¤¿ÂçÊÁÎÏ»Î¤Î¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ¿ÈÄ¹184.5¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å164.2¥­¥í¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Î28ºÐÎÏ»Î¡£¤·¤«¤·°Õ³°¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ­¤ÎºÙ¤µ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡ÖÈþµÓ¤À¡Ä¡×¡Ö»ä¤è¤êÂ­ºÙ¤¤¤«¤â¡¢¡¢¡×¡ÖÂ­¤Û¤Ã¤½¡×¤Ê¤É¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎÏ»Î¤È¤Ï½ø¥Î¸ýÈ¬ËçÌÜ¡¦µþ¤ÎÎ¤¡Ê°ËÀª¥Î³¤¡Ë¡£Ê¿À®Æó½½¼·Ç¯»°·î¾ì½ê¤Ë½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤ÀÎÏ»Î¤Ç¡¢2025Ç¯5·î18Æü¤Ë³«Àß¤µ