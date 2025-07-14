½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï14Æü¡¢Âè76ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥ó¥¨¥¢Ä¾¸å¤ÎÆ±¶É¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Ç¤Ï¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡Ê55¡Ë¤¬¡ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¡É¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ­¡äÂè76ÏÃ¤Ï¡¢Åìµþ½ÐÄ¥ºÇ½ªÆü¡£¼ã¾¾¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÈÌø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡Ö